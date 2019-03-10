Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim artıyor! 'Barbie Operasyonu' iddiası...

MÜVEKKİLİM BU HABERİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİ

Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık hakkında “yaralama, işkence, eziyet, kötü muamele, koruma hükümlüğünün ihlali” suçlarından savcılığa şikayette bulunmuştu. Emre Aşık’ın iddialarının asılsız olduğunu belirten Levent Karakoç şunları söyledi:



“10.03.2019 pazar günü müvekkil Yağmur Aşık hakkında Emre Aşık tarafından 08.03.2019 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu iddiası ile basın yayın organlarında iddia edilen şikayet dilekçesi kapsamında ki haber ve beyanın içeriğini oluşturan haksız iddianın gerçek dışı olduğunu öncelikle belirtiriz. Müvekkilimiz pazar sabahı 1,3 ve 6 yaşında anne bakım ve şevkatine muhtaç üç evladının yanındayken bu haberleri büyük bir üzüntü ile öğrenmiştir. Gerek yasal haklarının temini ve en önemlisi ise bakım ve şevkatine muhtaç 3 yavrusunun velayet görevini ifası kapsamında güçlü durması gerektiğini iyi bilmektedir. Velayet anne babaların evlatlarına olan sevgi bağı kurmalarından yani şahsi haklarından ziyade bir görevdir. Haber içeriğinde müvekkilim hakkında dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır. Bu haksız beyanlar ile suçun adını dahi bu metinde müvekkilimizin ismiyle yan yana getirmekten haklı olarak imtina ettiğimiz diğer isnatla ilgili “iftira”, “hakaret”, “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ile diğer yasal düzenlemelerden dolayı Anayasal şikayet hakkımızı müvekkilimiz lehine kullanacağız.



MÜVEKKİLİMİN GEÇMİŞİ TERTEMİZDİR

Müvekkilimizce pazar günü olmasına rağmen e -devlet sistemi yoluyla temin ettiğimiz 10.03.2019 tarih saat 12.30 da alınan adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı isimli resmi belgede hiçbir sabıka kaydının bulunmadığı görülmektedir. Yani müvekkilimizin geçmişi tertemizdir. Yine tertemiz olarak kalacaktır. Ancak iddia edilen bu lekeler müvekkilimize değil, aile ve her iki tarafın çocuklarının kişisel gelişimine, hayatlarına atılmıştır. 6 yaşındaki küçük çocuk iki yıl sonra okulunda bu haberleri arkadaşlarından duyacaktır. Müvekkilimiz henüz 26 yaşını yeni bitirmiş yaşamda ki geçmişe dair en güzel kaydı üç küçük yavrusunun varlığıdır. Meslek yaşamımızdaki tecrübelerimizden birisi de sayın Savcılık makamı hazırlık bürosunun böylesine hassas konularda hiçbir hal ve koşulda görevini ihmal etmediği ve bu şikayet dilekçelerini özenle koruduğudur. Bu haksız şikayetlerin basına ve kamuoyuna yansıtılması ile toplumsal bir güç elde edileceği yönünde ki algıyla hareket edilmesi büyük bir yanılgıdır. Hukuksal talepler yüce yargı önünde değerlendirilir ve hukuksal mücadele verilir. Bu açıklama ivedilik taşıması ve minicik evlatların yıllar sonra annelerine bu ağır ve haksız haberin içeriğini sorduklarında sağlıklı bir cevap almaları için yapılmaktadır



GERÇEK DIŞI BEYAN VE YORUMLARDA BULUNDU

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde açtığı davadan 2 ay önce feragat eden, müvekkilimizle yeniden yaşamak istediğini belirten, ancak öncesinde 16.11.2018 tarihinde eşim yurt dışında (müvekkilimizden bahsederek) diyen şikayetçi Emre Aşık, Anayasal şikayet hakkını boşanma davasına tesir etme gayesiyle kullanmaktadır. Gerçek dışı beyan ve yorumlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Kadın Hakları Bildirgesi ve ülkemizde ki tüm yasal düzenlemeler kapsamında müvekkilimizin hukuksal hakları belirli sınırlarda ( Yüce Adli Makamlar Huzurunda ) kullanılacaktır. Müvekkilimizin evlatlarına nasıl güzel davrandığı da aynı Makamın Huzurunda görülecektir. Aksini iddia eden ispatla yükümlüdür. İş bu açıklamalar devam eden boşanma davası ile ilgili olmayıp Sayın Savcılık Makamına yapıldığı iddia edilen beyanlarla ilgilidir.”



O İDDİALARA EMRE AŞIK'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Emre Aşık'ın avukatı ise şu açıklamayı yaptı;

Bugün basında çıkan haberler sonucu müvekkilime yönelik saldırılar haksızdır. Davalının çocuklarıyla ilgilenmeyip, çocukların darp edilmesine dair bulunduğumuz suç duyurusu dilekçemizde bahsettiğimiz haksız saldırıya sebebiyet veren hususlar, boşanma davası sonrası tarafımızca öğrenilen konulardır. Müvekkilim Emre Aşık, maalesef evliliği gerçekleştirdikten sonra davalının 'adını değiştirmek' üzere dava açtığını öğrenmiştir. Bahsi geçen "Barbie Operasyonu" ise boşanma davası açtığımızın hemen ardından tarafımıza 3. kişilerce bildirildiğinde öğrenilmiş ve gerekli araştırma yapılmıştır. Müvekkilimin tek gayesi darp edilen çocuklarını korumaktır. Dilekçemizde bahsi geçen diğer konular 25.02.2019 tarihinden sonra tarafımızca öğrenilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Av. Funda SADIKAHMET ALP

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