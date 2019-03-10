Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim artıyor! 'Barbie Operasyonu' iddiası...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEmre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim artıyor! 'Barbie Operasyonu' iddiası...
GeriMagazin Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim artıyor! 'Barbie Operasyonu' iddiası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
10.03.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim artıyor! 'Barbie Operasyonu' iddiası...

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Emre Aşık ve Yağmur Aşık arasında gerilim artıyor! 'Barbie Operasyonu' iddiası...

Eski futbolcu Emre Aşık’ın üç çocuğuna şiddet uyguladığını, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu, fuhuştan sabıkalı olduğunu ve bu nedenle de ismini değiştirdiğini iddia ederek savcılığa şikayetçi olduğu Yağmur Aşık, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Avukat Levent Karakoç, “Müvekkilimizin hiçbir sicil kaydı bulunmamaktadır. Geçmişi tertemizdir ve öyle kalacaktır. İddia edilen bu lekeler, müvekkilin çocuklarının kişisel gelişimine, hayatlarına atılmıştır” dedi.

MÜVEKKİLİM BU HABERİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİ
Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık hakkında “yaralama, işkence, eziyet, kötü muamele, koruma hükümlüğünün ihlali” suçlarından savcılığa şikayette bulunmuştu. Emre Aşık’ın iddialarının asılsız olduğunu belirten Levent Karakoç şunları söyledi:

“10.03.2019 pazar günü müvekkil Yağmur Aşık hakkında Emre Aşık tarafından 08.03.2019 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu iddiası ile basın yayın organlarında iddia edilen şikayet dilekçesi kapsamında ki haber ve beyanın içeriğini oluşturan haksız iddianın gerçek dışı olduğunu öncelikle belirtiriz. Müvekkilimiz pazar sabahı 1,3 ve 6 yaşında anne bakım ve şevkatine muhtaç üç evladının yanındayken bu haberleri büyük bir üzüntü ile öğrenmiştir. Gerek yasal haklarının temini ve en önemlisi ise bakım ve şevkatine muhtaç 3 yavrusunun velayet görevini ifası kapsamında güçlü durması gerektiğini iyi bilmektedir. Velayet anne babaların evlatlarına olan sevgi bağı kurmalarından yani şahsi haklarından ziyade bir görevdir. Haber içeriğinde müvekkilim hakkında dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır. Bu haksız beyanlar ile suçun adını dahi bu metinde müvekkilimizin ismiyle yan yana getirmekten haklı olarak imtina ettiğimiz diğer isnatla ilgili “iftira”, “hakaret”, “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ile diğer yasal düzenlemelerden dolayı Anayasal şikayet hakkımızı müvekkilimiz lehine kullanacağız.

MÜVEKKİLİMİN GEÇMİŞİ TERTEMİZDİR
Müvekkilimizce pazar günü olmasına rağmen e -devlet sistemi yoluyla temin ettiğimiz 10.03.2019 tarih saat 12.30 da alınan adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı isimli resmi belgede hiçbir sabıka kaydının bulunmadığı görülmektedir. Yani müvekkilimizin geçmişi tertemizdir. Yine tertemiz olarak kalacaktır. Ancak iddia edilen bu lekeler müvekkilimize değil, aile ve her iki tarafın çocuklarının kişisel gelişimine, hayatlarına atılmıştır. 6 yaşındaki küçük çocuk iki yıl sonra okulunda bu haberleri arkadaşlarından duyacaktır. Müvekkilimiz henüz 26 yaşını yeni bitirmiş yaşamda ki geçmişe dair en güzel kaydı üç küçük yavrusunun varlığıdır. Meslek yaşamımızdaki tecrübelerimizden birisi de sayın Savcılık makamı hazırlık bürosunun böylesine hassas konularda hiçbir hal ve koşulda görevini ihmal etmediği ve bu şikayet dilekçelerini özenle koruduğudur. Bu haksız şikayetlerin basına ve kamuoyuna yansıtılması ile toplumsal bir güç elde edileceği yönünde ki algıyla hareket edilmesi büyük bir yanılgıdır. Hukuksal talepler yüce yargı önünde değerlendirilir ve hukuksal mücadele verilir. Bu açıklama ivedilik taşıması ve minicik evlatların yıllar sonra annelerine bu ağır ve haksız haberin içeriğini sorduklarında sağlıklı bir cevap almaları için yapılmaktadır

GERÇEK DIŞI BEYAN VE YORUMLARDA BULUNDU
İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde açtığı davadan 2 ay önce feragat eden, müvekkilimizle yeniden yaşamak istediğini belirten, ancak öncesinde 16.11.2018 tarihinde eşim yurt dışında (müvekkilimizden bahsederek) diyen şikayetçi Emre Aşık, Anayasal şikayet hakkını boşanma davasına tesir etme gayesiyle kullanmaktadır. Gerçek dışı beyan ve yorumlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Kadın Hakları Bildirgesi ve ülkemizde ki tüm yasal düzenlemeler kapsamında müvekkilimizin hukuksal hakları belirli sınırlarda ( Yüce Adli Makamlar Huzurunda ) kullanılacaktır. Müvekkilimizin evlatlarına nasıl güzel davrandığı da aynı Makamın Huzurunda görülecektir. Aksini iddia eden ispatla yükümlüdür. İş bu açıklamalar devam eden boşanma davası ile ilgili olmayıp Sayın Savcılık Makamına yapıldığı iddia edilen beyanlarla ilgilidir.”

O İDDİALARA EMRE AŞIK'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Emre Aşık'ın avukatı ise şu açıklamayı yaptı;

Bugün basında çıkan haberler sonucu müvekkilime yönelik saldırılar haksızdır. Davalının çocuklarıyla ilgilenmeyip, çocukların darp edilmesine dair bulunduğumuz suç duyurusu dilekçemizde bahsettiğimiz haksız saldırıya sebebiyet veren hususlar, boşanma davası sonrası tarafımızca öğrenilen konulardır. Müvekkilim Emre Aşık, maalesef evliliği gerçekleştirdikten sonra davalının 'adını değiştirmek' üzere dava açtığını öğrenmiştir. Bahsi geçen "Barbie Operasyonu" ise boşanma davası açtığımızın hemen ardından tarafımıza 3. kişilerce bildirildiğinde öğrenilmiş ve gerekli araştırma yapılmıştır. Müvekkilimin tek gayesi darp edilen çocuklarını korumaktır. Dilekçemizde bahsi geçen diğer konular 25.02.2019 tarihinden sonra tarafımızca öğrenilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Av. Funda SADIKAHMET ALP

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.03.2019)
daha fazla video için

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerilim artıyor! 'Barbie Operasyonu' iddiası...

Jennifer Lopez güzel haberi böyle duyurdu!

14 gün önce doğum yapmıştı... Kimse inanamadı!

Cem Yılmaz Londra’da kahkahaya boğdu