Selin Şekerci kimdir, kaç yaşında?
Selin Şekerci, dizi projelerinin yanı sıra özel hayatı, açıklamaları ve konuk olarak katıldığı programlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Baba tarafından Arap olan Selin Şekerci, Melekler Korusun dizisindeki marjinal karakterle ismini geniş kitleye duyurmuştu. Peki, Selin Şekerci kimdir, kaç yaşında?
Babası Arap, annesi Azeri asıllı olan Selin Şekerci, 1 Haziran 1989 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı. Kavak Yelleri adlı bir gençlik dizisinde üç bölüm Feyza karakterini ve Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol aldı.
2012 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliği üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırdı. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin baş rollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterine hayat verdi. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından sırasıyla Çoban Yıldızı, Siyah Beyaz Aşk, Sevgili Komşum ve Kızım dizilerinin kadrosunda yer aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle