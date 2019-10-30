Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci’nin babasının mesleği ne?
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve genç futbolcu Gökhan Çıra, çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde en çok konuşulan konulardan biri de Selin Ciğerci'nin babasının taktığı altın kemer oldu. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci’nin babasının mesleği ne?
Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci bir röportajında babasından şu sözlerle bahsetmişti: "Babam çok çalışkan bir adamdır, tekstil işiyle uğraşıyordu. Kocamustafapaşa, Laleliydi filan derken, büyük firmalarla ortak oldu. Yavaş yavaş büyümeye başladı. Sonra o şirketlerin başına geçti. Sonunda bildiğin zengin olduk." Yanıtını vermişti.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tanınan ve başka bir röportajında "Hiçbir şey yapmadan ünlü oldum." diyen Selin Ciğerci, çıkardığı albüm ardından sahnelere çıkmaya başladı. 2 yıldır birlikte olduğu Gökhan Çıra ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu. Pek çok ünlü isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Fatih Ürek ile çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.
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