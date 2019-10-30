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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci’nin babasının mesleği ne?

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Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci’nin babasının mesleği ne?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve genç futbolcu Gökhan Çıra, çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde en çok konuşulan konulardan biri de Selin Ciğerci'nin babasının taktığı altın kemer oldu. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci’nin babasının mesleği ne?

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci bir röportajında babasından şu sözlerle bahsetmişti: "Babam çok çalışkan bir adamdır, tekstil işiyle uğraşıyordu. Kocamustafapaşa, Laleliydi filan derken, büyük firmalarla ortak oldu. Yavaş yavaş büyümeye başladı. Sonra o şirketlerin başına geçti. Sonunda bildiğin zengin olduk." Yanıtını vermişti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tanınan ve başka bir röportajında  "Hiçbir şey yapmadan ünlü oldum." diyen Selin Ciğerci, çıkardığı albüm ardından sahnelere çıkmaya başladı. 2 yıldır birlikte olduğu Gökhan Çıra ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu. Pek çok ünlü isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Fatih Ürek ile çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

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