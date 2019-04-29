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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı? Dikkat çeken paylaşım

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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı? Dikkat çeken paylaşım

Evlenecekleri konuşulan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra cephesinden ayrılık haberi geldi. Selin Ciğerci’nin nişanlısı Gökhan Çıra ile çekildiği fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Peki, iddialar doğru mu? Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı?

Sosyal medyadan çektiği videolarla ünlenen Selin Ciğerci, 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik hazırlıkları yapıyordu. Ekim ayında dünyaevine girmeyen hazırlanan çift, düğün hazırlıklarını da sosyal medya üzerinden paylaşıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen karelerini kaldırarak takipçilerini şaşırttı.

Selin Ciğerci, konuyla ilgili açıklama yapmazken, "Bazen kendi kısmetini kendin belirler, kaderine ona göre yön verirsin demişler... Doğru" notunu düştüğü paylaşımla kafaları karıştırdı. Ancak hikayeler bölümündeki ayrıntı gözlerden kaçmadı. İkili hikayeler bölümünde aynı mekanda olduklarını gösteren bir video paylaştı.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı Dikkat çeken paylaşım

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı Dikkat çeken paylaşım

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı Dikkat çeken paylaşım

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı Dikkat çeken paylaşım

 

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