Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı? Dikkat çeken paylaşım
Evlenecekleri konuşulan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra cephesinden ayrılık haberi geldi. Selin Ciğerci’nin nişanlısı Gökhan Çıra ile çekildiği fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Peki, iddialar doğru mu? Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrıldı mı?
Sosyal medyadan çektiği videolarla ünlenen Selin Ciğerci, 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik hazırlıkları yapıyordu. Ekim ayında dünyaevine girmeyen hazırlanan çift, düğün hazırlıklarını da sosyal medya üzerinden paylaşıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen karelerini kaldırarak takipçilerini şaşırttı.
Selin Ciğerci, konuyla ilgili açıklama yapmazken, "Bazen kendi kısmetini kendin belirler, kaderine ona göre yön verirsin demişler... Doğru" notunu düştüğü paylaşımla kafaları karıştırdı. Ancak hikayeler bölümündeki ayrıntı gözlerden kaçmadı. İkili hikayeler bölümünde aynı mekanda olduklarını gösteren bir video paylaştı.
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