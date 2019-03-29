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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.03.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Selen Soyder kimdir kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?

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Selen Soyder kimdir kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?

Selen Soyder, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İzmir Konak'ta dünyaya gelen Selen Soyder, Tarih bölümünden mezun olan Selen Soyder, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Peki, Selen Soyder kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Selen Soyder, 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir, Konak'da doğmuştur.

Tam adı Mükerrem Selen Soyder'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir Selma Yiğitalp Lisesinde okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde öğrenci olarak devam etmektedir. 2006 yılında "Miss Model Of Turkey" yarışmasında ikinci güzeli seçildi ve "Miss Bikini Of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyetî'nde Türkiye'yi temsil etti. İlk 5'e giren Soyder, Türkiye'ye "En iyi milli kostüm ödülü"nü de getirdi.

2007 yılında "Miss Turkey" güzellik yarışmasına katıldı Türkiye güzeli seçildi. Türkiye'yi; Çin'in Sanya adasında yapılan "Miss World 2007" yarışmasında temsil etti. Çin'den döner dönmez Vakko'nun modelliğini yaptı. Daha sonra da İngilizcesini ilerletmek için dil eğitimi maksadıyla Kanada'ya gitti ve 2009 yılında döndü.

Geldikten sonra spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV'de staj yaptı.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan "Yer Gök Aşk" dizisinde ilk bölümlerinde başrolde oynayan Birce Akalay ve Murat Ünalmış ile birlikte rol aldı. Dizinin 2. sezonlarına yakın başrol oyuncusu Selen Soyder aynı yapım şirketinin bir başka dizisi olan "Lale Devri" adlı diziye Türk dizi tarihinde ilk olarak Yer Gök Aşk'ta ki karakter ismiyle transfer olmuştur.

Selen Soyder, 2012 yılında "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ile birlikte başrol oynamıştır.

Selen Soyder, 2011 yılında"Yer Gök Aşk" dizisinin yönetmenlerinden olan Ulaş İnaç'la evlilik yolunda adım attı. Ancak 2012 yılının başında ayrıldıklarını duyurdu.

Selen Soyder, 2012 yılında model ve oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte oldu.

2015 yılında Oren Fransez ile evlendi.

Fırsat buldukça pilates ve yoga yapan Selen Soyder, çocukluğundan bu yana kırmızı et yemediğini söylüyor.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

Filmleri ve Dizileri :
2016-Hangimiz Sevmedik
2014 - Kod Adı Reaksiyon (Dr. Zeynep) (TV Dizisi)
2011 – 2013 - Lale Devri (TV Dizisi)
2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

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