Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında?
Karadeniz müziğinin yeni kuşak yükselen isimlerinden Selçuk Balcı, güçlü sesinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Peki, Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında? İşte, Karadeniz türkülerini kendine has bir şekilde seslendiren Selçuk Balcı’nın hayatına ilişkin bilgiler…
Selçuk Balcı, Türk halk müziği sanatçısı. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokuldan sonra, Ankara’ya yerleşti ve o günden beri Ankara’da yaşamanı sürdürüyor. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. 2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkaran Selçuk Balcı, 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Selçuk Balcı, bugüne kadarki çıkardığı kişisel albümünün dışında birkaç film ve dizinin de müziklerini yaptı. Bizum Hoca, Moskova’nın Şifresi: Temel ve Benim İçin Üzülme gibi beyaz perde projelerine kendi bestelerinden birkaç parça verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle