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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Seda Sayan'dan Hale Soygazi'ye cevap: Özürlük bir durum yok!

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Seda Sayan'dan Hale Soygazi'ye cevap: Özürlük bir durum yok!

Hale Soygazi'nin, 2017'de Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu 'Artık Susma' programında Murat Şar adlı bir oğlu olduğu iddia edilmişti. DNA sonucu böyle bir bağın olmadığı ortaya çıktı. Soygazi'nin özür beklediği Seda Sayan konuştu...

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan kendini böyle bir savundu:

Yetişkin bir beyefendi programıma başvurup annesini aradığını söyledi ve onu büyüten aile bireylerinden bazılarının annesi olduğunu iddia ettiği hanımefendinin ismini duyduğunu iddia etti . Yaptığım programın sonuna kadar arkasındayım . Özür dileyecek hiç şey yapmadım. Kaldı ki geçmişte yaptığım programda ekibimin bilmeyerek yaptığı hata için bile ÖZÜR DİLEMİŞİMDİR. Ayrıca geçmişte DNA testi yapılıp negatif karar çıktıktan yıllar sonra EVET benim çocuğum diyenleri yıllar içinde gördük . Ben programcıyım herkese kapısı açık ve yıllarca herkesi dinleyen kucaklayan sarıp sarmalayan programlara imza atmış Türkiye'nin YETİŞ BACI' sı ve EN GÜVENİLİR ismi olmuş yüce halkımızın buralara taşıdığı bir İNSANIM . Umarım bu açıklama yeterlidir . Özürlük bir durum yok.

 

 

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