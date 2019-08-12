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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini çekecekti! Sean Penn'den sürpriz karar

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini çekecekti! Sean Penn'den sürpriz karar

Dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncu Sean Penn, İstanbul’da çekeceği Cemal Kaşıkçı belgeselinden vazgeçti. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelerek Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen Kaşıkçı hakkında araştırma yapan Penn’in gerekli bilgiye ulaşamadığı için projeyi rafa kaldırdığı öğrenildi.

HOLLYWOOD’un ünlü yönetmen ve oyuncularından Sean Penn, geçen sene İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın belgeselini yapmak için yürüttüğü çalışmaları durdurdu. Ünlü yıldız, İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı’nın belgeselini yapmak için geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelmişti.

Nişanlıdan ret cevabı
Ekibiyle konsolosluk önünde çekim yapan oyuncu, İstanbul’dan ayrılırken yakında yeniden geleceğini ve bir an önce belgeselin startını vereceğini söylemişti. Ancak olayla ilgili görüşmek istediği Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’den ret yanıtı alan Penn, yeterli bilgi ve belgeye de ulaşamayınca belgesel projesini rafa kaldırdı. 

Cemal Kaşıkçının belgeselini çekecekti Sean Pennden sürpriz karar

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürüldü.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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