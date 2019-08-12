Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini çekecekti! Sean Penn'den sürpriz karar
Dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncu Sean Penn, İstanbul’da çekeceği Cemal Kaşıkçı belgeselinden vazgeçti. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelerek Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen Kaşıkçı hakkında araştırma yapan Penn’in gerekli bilgiye ulaşamadığı için projeyi rafa kaldırdığı öğrenildi.
HOLLYWOOD’un ünlü yönetmen ve oyuncularından Sean Penn, geçen sene İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın belgeselini yapmak için yürüttüğü çalışmaları durdurdu. Ünlü yıldız, İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı’nın belgeselini yapmak için geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelmişti.
Nişanlıdan ret cevabı
Ekibiyle konsolosluk önünde çekim yapan oyuncu, İstanbul’dan ayrılırken yakında yeniden geleceğini ve bir an önce belgeselin startını vereceğini söylemişti. Ancak olayla ilgili görüşmek istediği Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’den ret yanıtı alan Penn, yeterli bilgi ve belgeye de ulaşamayınca belgesel projesini rafa kaldırdı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürüldü.
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