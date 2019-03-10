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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.03.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Şarkıcı Hatice kimdir? İşte Hatice Çarpar'ın hayatına ilişkin bilgiler

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Şarkıcı Hatice kimdir? İşte Hatice Çarpar'ın hayatına ilişkin bilgiler

Transparan elbiseyle podyuma çıkan Şarkıcı Hatice, yaptığı hareketle sosyal medyaya damga vurdu. Defileyi izleyenler ve sosyal medyada görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hatice’nin hayatına ilişkin bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Şarkıcı Hatice kimdir, kaç yaşında?

90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan ve ilk olarak “Kezban Yenge” şarkısıyla tanınan Hatice Çarpar tanınan adıyla Hatice, 6 Aralık 1978 tarihinde Narlıdere’de dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlardayken müzikle iç içe olan Hatice, aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söylemeye başladı. Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu."İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programı ise dönüm noktalarından biri oldu.

Ayrıca Çürük Elma programının sunuculuğunu üstlendi. Eyüp Musiki Cemiyeti ’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlaştıktan sonra profesyonel çalışmalara başladı. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan ilk eşi Güney Aydan, beyin kanaması nedeniyle 2003 yılında vefat etti. Hatice, son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme geliyor. 

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