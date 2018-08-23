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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
(DHA)
23.08.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Ata Tamer Karacaoğlu sitem etti! ' O olay babamı hayata küstürdü'

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Ata Tamer Karacaoğlu sitem etti! ' O olay babamı hayata küstürdü'

Yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), yaz tatilini geçirdiği Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde yaşamını yitirdi. Ata Tamer Karacaoğlu, babasının 3 yıl önce Şehir Tiyatroları’ndan koparıldığını savunarak, bu nedenle camiaya küskün olarak hayata veda ettiğini söyledi. Ata Tamer Karacaoğlu, Şehir Tiyatroları önünde törene izin vermediklerini belirtti.

Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, yaz aylarını geçirdiği Edremit’in Altınoluk Mahallesi’ndeki evinde, dün saat 22.00’de yaşamını yitirdi. Son nefesinde babasının yanında bulunduğunu belirten Ata Tamer Karacaoğlu, çok üzgün olduklarını, Türkiye’de çok önemli değerin yitirildiğini söyledi.

Babasının tiyatroya 60 yılını verdiğini ve 3 yıl önce de Şehir Tiyatrolarından koparıldığını kaydeden Ata Tamer Karacaoğlu, "Babam, ’Ben sahnede öleceğim’ diyordu; ancak 60 yılını verdiği tiyatro sahnesinden 3 yıl önce koparıldı. Şehir Tiyatroları’ndan ayağını kestiler. O yüzden tiyatro camiasına ve hayata küstü. Sağlığı son derece iyiydi; ancak son 3 yılda çöktü. Son 1 haftadır yemek dahi yemiyordu. Tiyatro camiasına küskün olarak hayata veda etti" dedi.

Ata Tamer Karacaoğlu sitem etti O olay babamı hayata küstürdü

İstanbul’da Şehir Tiyatroları önünde veda töreni düzenlenmesi için teklif geldiğini; ancak bunu babasının küskünlüğü nedeniyle kabul etmediklerini belirten Ata Tamer Karacaoğlu, "Babam ve annem Nurten Karacaoğlu İstanbulda yaşıyorlar. Yazları ise 6 ay benim de sürekli yaşadığım Altınoluk’taki kendi yazlıklarına gelerek burada kalıyorlar. Mayıs ayından bu yana da Altınoluk'taydılar. Veda töreni için cenazenin İstanbul'a gitmesini istemedik" diye konuştu.

Toron Karacaoğlu’nun cenazesi, yarın öğle vakti Altınoluk Camii’nde kılınacak namazın ardından Altınoluk’ta toprağa verilecek.

 

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