Füsun Demirel isyan etti: Sadece işimi istiyorum, iyi değilim!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
04.04.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Füsun Demirel isyan etti: Sadece işimi istiyorum, iyi değilim!

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Füsun Demirel isyan etti: Sadece işimi istiyorum, iyi değilim!

Oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisine iş verilmemesine tepki gösterdi.

Instagram hesabında bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına şunları yazdı: 

1984 sinema ile tanışmam...Bugüne kadar 60 film ve belki 20 dizi...12 ulusal ödül

Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…"

Füsun Demirel'in bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

''ÇOK İNCİTİCİ MESAJLAR DA GELİYOR''

Füsun Demirel bunun ardından bir paylaşım daha yaparak, ''Gelen destek mesajlarına sonsuz teşekkürler… Çok incitici mesajlar da geliyor… Yoruma kapatmak zorunda kaldık'' diye yazdı.

Füsun Demirel tezgah açtı
Füsun Demirel tezgah açtı

NE OLMUŞTU?

Füsun Demirel, ''Gerilla annesini oynamak istiyorum'' demesinin ardından gelen tepkiler üzenine  'Aile İşi' adlı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Füsun Demirel daha sonra yaptığı açıklamada  sözlerindeki ''gerillanın'' PKK'lılar olmadığını belirterek, ''Bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş, ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır'' demişti.

Füsun Demirel isyan etti: Sadece işimi istiyorum, iyi değilim

 

 

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