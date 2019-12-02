Rüzgar Mağden kimdir? Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kaç yaşında?
Gönül Yazar kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'den psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti. Açıklamalar ardından gözler bir kez daha Rüzgar Mağden'e çevrildi. Rüzgar Mağden kimdir? Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kaç yaşında?
Gönül Yazar ile arasında 32 yaş fark bulunan Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Daha önce bir kez evlenen ve eski eşiyle hala görüştüğünü ifade eden Rüzgar Mağden, bir süredir çocukluk aşkı Gönül Yazar ile birlikte. Mağden'in Instagram'dan bir kadına cinsel içerikli fotoğraflar yolladığı iddia edilmişti. Bu iddialar ardından sona eren Gönül Yazar- Rüzgar Mağden ilişkisi yeniden başladı.
Gönül Yazar'ın çocukluk aşkı olduğunu ifade eden Rüzgar Mağden, 2. sayfa programında şunları söylemişti:
"Bir gün taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme "Ben Gönül Yazar'la evleneceğim" dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım . O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi"
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