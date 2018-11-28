Rüzgar Erkoçlar kimdir, eşi Tuğba Erkoçlar (Beyazoğlu) kim?
Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu, katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla uzun süre konuşulan Rüzgar Erkoçlar, 2017 eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girmişti. Peki, Rüzgar Erkoçlar kimdir, eşi Tuğba Erkoçlar (Beyazoğlu) kim?
Rüzgar Erkoçlar, 26 Mart 1986 tarihinde İstanbul'da Nil Erkoçlar olarak dünyaya geldi. 2013 yılında önce ameliyatlar geçirdi, ardından da adını Rüzgar olarak değiştirdi. İstanbul Suadiye Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Türker İnanoğlu tarafından "Türker İnanoğlu Vakfı" adıyla kurulup kısaca "TÜRVAK" olarak da anılan vakıf okulunda lise bittikten sonra Sinema Oyunculuğu okudu.
10 yaşından beri Gaye Sökmen Ajans'a bağlı olarak reklam filmleriyle başlayarak televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. Asıl şöhreti bir reklam filmiyle yakaladı. 2002 yılında Nil Erkoçlar, Molped reklamında; Hülya Avşar, Tuba Büyüküstün, Hande Katipoğlu, Yasemin Ergene ile birlikte oynadılar.
Ardından yine 2002 yılında Berna Laçin'in başrolü oynadığı "Seni Yaşatacağım" adlı dizide rol aldı. 2004 yılında da Kadir İnanır'ın başrolde olduğu "Bütün Çocuklarım" adlı dizide oynadı.
Üvey aile, Maskeli balo, Emret komutanım gibi dizilerin kadrosunda yer alan Rüzgar Erkoçlar, Cem Yılmaz ile birlikte de reklam filminde oynadı. Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olduğunu ilk olarak yalanlayan genç oyuncu, Oyuncu ve daha sonra doğrulamıştı. Rüzgar Erkoçlar uzun süredir birlikte olduğu makyöz Tuğba Beyazoğlu (24) ile 2017 yılında evlendi.
TUĞBA BEYAZOĞLU KİMDİR?
1991 yılında dünyaya gelen Tuğba Beyazoğlu, makyaj sanatçısı. Fenomen Kerimcan Durmaz ile de bir dönem çalışan Tuğba Beyazoğlu İnstagram'da neredeyse her anını paylaşıyor. Tam bir makyaj tutkunu olan Tuğba Beyazoğlu işini çok seviyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle