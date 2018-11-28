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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Rüzgar Erkoçlar kimdir, eşi Tuğba Erkoçlar (Beyazoğlu) kim?

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Rüzgar Erkoçlar kimdir, eşi Tuğba Erkoçlar (Beyazoğlu) kim?

Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu, katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla uzun süre konuşulan Rüzgar Erkoçlar, 2017 eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girmişti. Peki, Rüzgar Erkoçlar kimdir, eşi Tuğba Erkoçlar (Beyazoğlu) kim?

Rüzgar Erkoçlar, 26 Mart 1986 tarihinde İstanbul'da Nil Erkoçlar olarak dünyaya geldi. 2013 yılında önce ameliyatlar geçirdi, ardından da adını Rüzgar olarak değiştirdi. İstanbul Suadiye Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Türker İnanoğlu tarafından "Türker İnanoğlu Vakfı" adıyla kurulup kısaca "TÜRVAK" olarak da anılan vakıf okulunda lise bittikten sonra Sinema Oyunculuğu okudu.

10 yaşından beri Gaye Sökmen Ajans'a bağlı olarak reklam filmleriyle başlayarak televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. Asıl şöhreti bir reklam filmiyle yakaladı. 2002 yılında Nil Erkoçlar, Molped reklamında; Hülya Avşar, Tuba Büyüküstün, Hande Katipoğlu, Yasemin Ergene ile birlikte oynadılar.
Ardından yine 2002 yılında Berna Laçin'in başrolü oynadığı "Seni Yaşatacağım" adlı dizide rol aldı. 2004 yılında da Kadir İnanır'ın başrolde olduğu "Bütün Çocuklarım" adlı dizide oynadı.

Üvey aile, Maskeli balo, Emret komutanım gibi dizilerin kadrosunda yer alan Rüzgar Erkoçlar, Cem Yılmaz ile birlikte de reklam filminde oynadı. Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olduğunu ilk olarak yalanlayan genç oyuncu, Oyuncu ve daha sonra doğrulamıştı. Rüzgar Erkoçlar uzun süredir birlikte olduğu makyöz Tuğba Beyazoğlu (24) ile 2017 yılında evlendi.

TUĞBA BEYAZOĞLU KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Tuğba Beyazoğlu, makyaj sanatçısı. Fenomen Kerimcan Durmaz ile de bir dönem çalışan Tuğba Beyazoğlu İnstagram'da neredeyse her anını paylaşıyor. Tam bir makyaj tutkunu olan Tuğba Beyazoğlu işini çok seviyor.

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