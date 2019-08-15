Reynmen ile düet yapacak!
Kıbrıs’taki Concorde Luxury Hotel, bayramın üçüncü günü sahnesinde Yıldız Tilbe’yi ağırladı.
Tilbe, “Hadise, Harbiye konserinde kendini ‘mekanın sahibi’ ilan etti, buna katılıyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Sahne kimsenin babasının malı değil, sahne hepimizin”
Ünlü sanatçı, sürpriz projesini de açıkladı: “Rap müziği severim. Geçenlerde Reynmen ile görüştük, bir kahve içeceğiz. Onunla düet yapmak istiyorum, bence çok güzel olur.”
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