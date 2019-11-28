Reklam yıldızı patroniçe
Maxx Royal, 2020 sezonu tanıtımı için Rus model Natalia Vodianova ile anlaştı. Vodianova, Tiffany&Co.’yu satın alan Bernard Arnault’un gelini.
MARKA YÜZÜ OLDU
Geçen hafta Tiffany&Co.’yu satın alarak şirket tarihindeki en büyük satın almayı gerçekleştiren Louis Vuitton Moët Hennessy’nin (LVMH) patronu Bernard Arnault’un gelini Natalia Vodianova, Maxx Royal ile reklam kampanyası için anlaştı. Rus süpermodel, otelin marka yüzü oldu.
ANTALYA’DA ÇEKİLDİ
Natalia Vodianova, Maxx Royal Kemer Resort’te kamera karşısına geçti. Çekilen reklam filmleri ve fotoğraflar, tüm dünyada aynı anda yayınlanmaya başladı. Maxx Royal’in önceki reklam kampanyalarında Rus top model Irina Shayk ve Amerikalı ünlü sinema oyuncusu Liv Tyler yer almıştı.
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