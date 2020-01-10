Rafet El Roman sahte profille flört etti

Rafet El Roman 4 ay önce şu itirafta bulunmuştu:

“Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum diyemem. Çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor. Bunda ayıplanacak ne var ki?”

'Bugüne kadar nasıl keşfedilmemiş diye merak ettim'

Rafet El Roman bu şekilde tanıştığı bir kadının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da şöyle anlatmıştı:“Hesabına bir baktım, çok güzel bir kız. Bugüne kadar nasıl keşfedilmemiş diye merak ettim. ‘Klibimde oynatırım’ dedim. Buluşmak için beni 3 ay oyaladı. Sonra kahve içmeye karar verdik. Bir geldi, fotoğrafla alakası yok.

'Görmez, tanışmaz olaydım'

Meğer profil fotoğrafındaki kişi yabancı bir güzelmiş. Görmez, tanışmaz olaydım. Nazik bir adamım, oturup kahve içtim. Ama kadınlar niye böyle yapıyor, anlam veremiyorum.”

BİR KEZ DAHA KANDIRILDI

Rafet El Roman’ın önceki gün de Instagram hesabı üzerinden bir kadın takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu. Spor eğitmeni olan Şule Balmak şarkıcının kendisine yazdıklarını Snob Magazin sitesiyle paylaştı.

Instagram fenomeni Sol Vasquez’in pozlarını kullanmış

Rafet El Roman’ın yazdığı mesajlarda Şule Balmak’tan önce telefon numarasını istiyor. Ailesiyle yaşayıp yaşamadığını soruyor. Genç kızın Bursa’da olduğunu öğrenince de şöyle yazıyor:

“İstanbul’da kız başınıza yaşamak zor olsa gerek. Umarım iyi arkadaşlarınız vardır.”

Şule Baymak bir süre sonra bu yazışmaları ifşa etti. Ardından bir gerçek daha ortaya çıktı. Şule, kendi fotoğrafları yerine Şili’de yaşayan bir Instagram fenomeni Sol Vasquez’in pozlarını kullanmıştı.



Rafet El Roman konu üzerine “Yorum yok, konuşmayacağım” dedi.