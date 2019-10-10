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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Rafet El Roman " Meğer dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına..."

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Rafet El Roman " Meğer dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına..."

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, 2. Sayfa programında yaşadığı büyük hayal kırıklığını anlattı.

İşte ünlü sanatçı sosyal medyada böyle kandırılmış:
'Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum' diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor günde. Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı. Onu anlatayım sizlere:

Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. Çok güzel hani düşünüyorsun bu kadar güzel bir kız nasıl keşfedilmemiş falan diye. Ben de dedim kendi kendime; 'klibimde oynatırım'. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik.

Bir geldi alakası bile yok, meğersem dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına. Keşke görmez, tanışmaz olaydım. İnanamıyorum yani böyle bir şey yaptığına.

'Neden yaptın?' dedim 'Sizinle tanışmak için' dedi. Oturduk bir kahve içtik, nezaketimi bozmadım yine efendi bir adamım."


 

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