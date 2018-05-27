Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor
Pucca adıyla tanınan yazar Selen Pınar Işık, 2015 yılında evlendiği oyuncu Osman Karagöz boşanma kararı aldı
Pucca adıyla tanınan yazar ve sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık ve eşi Osman Karagöz boşanma kararı aldı. Pucca, boşanma kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Osi ile evliliğin sonuna geldik. İnanılmaz direndim, yemin ederim çok uğraştım ama yok olmadı... Sonuna kadar aşık ol, çabala, çırpın yok..
2017 YILINDA OĞULLARI OLMUŞTU
Selen ve Osman çiftinin 2017 yılında ismini Batı koydukları bir oğlu olmuştu.
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