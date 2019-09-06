Planlı özensizlik
Aleyna Tilki’nin göbeğindeki çizimi göstermek için giydiği kombini mercek altına alalım...
Salaş havada ancak dikkatle planlanmış. Kırmızı eşofman altı tüm yabancı ünlülerin gözdesiydi bu yaz. İçine giydiği sutyenin renkleri ile paslaşması da güzel, üzerine giydiği bluzu da. Metalik sneaker’ları da gözlüğü de tatlı.
Ama beline taktığı zincir, kolyesiyle bütünlük sağlasa da, sportif havayı fena halde bozuyor...
Bir de kalite sorunu var bu görünümde... Nedense kumaş itibarıyla hayli özensiz duruyor.
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