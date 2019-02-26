Pınar Eliçe kimdir kaç yaşında? Lerzan Mutlu ile ne yaşamıştı?
Pınar Eliçe, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dizi ve filmlerde boy gösteren Pınar Eliçe, müzik piyasasına da imzasını atmıştı. 2011 yılında Lerzan Mutlu ile aralarında yaşanan olayın ardından bir süre magazin gündeminde yer alan Pınar Eliçe, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Magazin dünyasını sıkı takip edenlerin yakından tanıdığı Pınar Eliçe 1972 yılında Yugoslavya’da dünyaya geldi. 1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile müzik severler tarafından uzun süre takip edilmiştir.
Pınar Eliçe, 2008 yılında eşi Çetin Çapan'dan boşandıktan sonra kayıplara karışmıştı. Pınar Eliçe daha önce verdiği bir söyleşide mesleği bırakmasına dair şunları söylemişti: "Ben hiçbir zaman şöhretin esiri olmadım. Evliliğimde alışverişimi kendim yapıyordum. İnsanlar beni gördüklerinde yadırgıyorlardı. Evde tuvaletleri bile ben temizlerdim. Ev kadınlığı çok zor. Keşke bir işim olsaydı, sabah çıkıp akşam eve gelseydim."
LERZAN MUTLU İLE ARALARINDA NE YAŞANMIŞTI?
Lerzan Mutlu'nun dün yayınlanan programın konuğu Yıldız Tilbe'ydi. Tilbe'yle program yaptıktan sonra çıkışta kanalın koridorlarında Pınar Eliçe'yle karşılaşan Lerzan Mutlu, kendi program konuğunun daha iyi olduğunu söyleyerek "Kıskananlar çatlasın" dedi. Bunun üzerine Pınar Eliçe de Lerzan Mutlu'ya karşılık verdi. Hızla tırmanan ağız kavgası karşısında Yıldız Tilbe ne yapacağını şaşırıken, taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Lerzan Mutlu'nun bu sırada Pınar Eliçe'ye "Koca g....." diye bağırdığı, Eliçe'nin da ağır yanıtlar verildiği duyulduğu kavga kanal çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.
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