Pınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'
17 yıl Çocuklar Duymasın'da karı kocayı oynayan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'dan yeni bir proje gelebilir.
Pınar Altuğ önceki akşam eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile Zorlu PSM’deki Beyond Bollywood Müzikali’ndeydi. Pınar Altuğ, eski partneri Tamer Karadağlı’ya dair “Yeniden bir araya gelmek ister misiniz?” sorusuna “Onunla hayatımın sonuna kadar her şeye ‘Evet’ derim. Hiç düşünmeden hem de” yanıtını verdi.17 yıl karı kocayı oynadılar
Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, ‘Çocuklar Duymasın’da 17 yıl karı kocayı oynadı.
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