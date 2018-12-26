Pelin’in yerine Ahu geldi
İkiz bebek bekleyen Pelin Akil’in “Closer” oyunundaki rolünü Ahu Yağtu oynayacak.
Yeni afiş çekimi
Ocak ayında sahnelere ara verecek olan Akil’in yerine kadroya katılan Ahu Yağtu için yeni afiş çekimi yapıldı. Oyunun yeni kadrosu 17-18 Ocak tarihlerinde Profilo Büyük Salon’da seyirci karşısına çıkacak.
Sinemaya uyarlandı
Patrick Marber’in tesadüf eseri yolları kesişen dört kentli insanın ilişkilerini anlattığı “Closer”, 1997’deki prömiyerinden bu yana yazarın en ilgi gören oyunlarından biri oldu. 2004’te başrollerinde Julia Roberts, Clive Owen, Jude Law ve Natalie Portman’ın oynadığı aynı adlı film de büyük ilgi görmüştü.
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