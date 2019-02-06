Partili tanıtım
Gliss yeni ürünlerini önceki gün düzenlediği partiyle tanıttı.
Schwarzkopf’un saç bakım markası Gliss, yeni ürününü tanıttı. Soho House’da gerçekleşen etkinliğe Ceylan Çapa, Ece Erken, Çiğdem Batur, Yasmin Erbil, Burcu Binici, Aslıhan Karahan ve Chloe Loughnan gibi cemiyet ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Etkinlikte marka yüzü olan Selma Ergeç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, “Yıllardır buz gibi suyla duş alırım, kışın bile. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Benim manevi ninem bile buz gibi suyla duş alırdı” ifadesini kullandı.Özlem Yıldız, eski eşi Sinan Serter’in Uludağ’da çocukları Demir’in yanında gözaltına alındığı haberi hatırlatılması üzerine “Nasıl, neden olduğu önemli değil. Ben bir anneyim, evladımın magazine malzeme olmaması için uğraşıyorum” dedi.Yasmin Erbil, yoğun bakımda tedavisi devam eden babası Mehmet Ali Erbil’le ilgili, “Nazara çok inanıyorum. O yüzden konuşmaktan çok korkuyorum. Bilinci yerinde, konuşuyor, iyiye gidiyor” diye konuştu.
Chloe LoughnanSahra IşıkCihan Şensözlü
Tuzu azaltmak isteyenlerin kullanabileceği 7 baharat
Yorumları Göster
Yorumları Gizle