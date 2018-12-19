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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Paris Hilton varmış gibi çek

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Paris Hilton varmış gibi çek

Sinan Çetin, 2012’de çektiği ama beğenmeyip vizyona sokmadığı ‘Yarmani Moda Gurusu’nu yeniden kurgulama kararı aldı. Paris Hilton ve Erkan Köse’nin başrolünü paylaştığı filmin yeni versiyonunda rol alan Şafak Sezer, bazı sahnelerde karşısında Hilton varmış gibi oynadı.

ÇEKTİĞİ birçok filmi son anda vizyona sokmaktan vazgeçmesiyle ünlü yönetmen Sinan Çetin, 6 yıl aradan sonra eski bir projeyi gündeme getirdi. Çetin, başrollerini Paris Hilton ve Erkan Köse’nin paylaştığı “Yarmani Moda Gurusu”nu yeni sahneler ve oyuncular ekleyerek restore etme kararı aldı.

Bunun için Antalya’da yeni bir set kuruldu ve Şafak Sezer de kadroya dahil olarak yeni sahneler için kamera karşısına geçti. Basından gizli yapılan çekimlerde, ilginç anlar da yaşandı. Sezer, bazı sahneleri karşısında Paris Hilton varmış gibi oynadı.

Sinan Çetin’in bu sahnelerle eskileri montajlayacağı, Hilton ile Sezer’i bazı sahnelerde karşı karşıya getireceği öğrenildi. Yakında montaj için yeniden stüdyoya girecek olan ünlü yönetmenin bu kez “tamam” deyip demeyeceği, filmin ne zaman vizyona gireceği ise merak konusu oldu. 

BANA SORMAYIN

Sinan Çetin, Cem Özer’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Sinan Çetin yanında çalışan hiçbir set çalışanına sigorta yapmıyor” açıklamasıyla ilgili soru karşısında gerildi: “Bu tarz sorulara cevap vermiyorum arkadaşlar, hiç sormayın.”

Sahneleri Antalya’da çekildi

Şafak Sezer, filmin yeni versiyonunun kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun sahneleri kısa süre önce Antalya’da çekildi.

Paris Hilton varmış gibi çek

ERKAN KÖSE - PARİS HİLTON

ASLIZEN: KAYBETTİĞİM ZAMANI GERİ ALACAĞIM!

Aslızen: Kaybettiğim zamanı geri alacağım!Serhat’la Kayıttayız’a konuk olan Aslızen , yeni şarkısı ‘Hayat’ , şu anki müzik dünyasına bakışı , uzak kaldığı zamanlarda yaşadıkları ve yeni projeleri konusunda Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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