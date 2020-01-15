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Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Pantene Altın Kelebek'te ikinci tur heyecanı

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Pantene Altın Kelebek'te ikinci tur heyecanı

Merakla beklenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin tarihi belli oldu.

Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak.

Daha iyi bir organizasyon için kısa bir ertelemenin ardından oylama süreci kaldığı yerden devam ediyor. Dün sabahtan itibaren pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde ikinci tur oylama başladı.

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