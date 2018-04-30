Özge Ulusoy:Arsadan falan anlamam, yatırımımı eve yapıyorum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.04.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

Özge Ulusoy:Arsadan falan anlamam, yatırımımı eve yapıyorum

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Özge Ulusoy:Arsadan falan anlamam, yatırımımı eve yapıyorum

Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak yetenekli gençleri keşfedip ekran ve podyumlara kazandıran Model of Celebrity jürisi, önceki gün Mersin Palm City'deydi.

 

Model of Celebrity'nin jüri üyesi Özge Ulusoy, hayranlarından gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.

 VİCTORİA SECRET MANKENLERİNDEN BİR EKSİĞİMİZ YOK
Bir hayranı Ulusoy'a, "Victoria Secret defilesinde neden bir Türk manken göremiyoruz" diye sorunca Ulusoy, "Türk modellerin Victoria Secret defilesine çıkmak için hiçbir eksiği yok. Sadece marka ya da oradaki ajanslarla yeterli bağlantılar yoktur" diye cevap verdi.

YATIRIMIMI EVE YAPIYORUM
Mankenlik ve sunuculuktan kazandığını emlağa yatırdığını söyleyen Özge Ulusoy, "Arsadan falan anlamam, yatırımımı eve yapıyorum" dedi.

GÜNDE 2.5 LİTRE SU İÇİYORUM
Güzellik sırlarını da açıklayan Özge Ulusoy, "Benim en büyük sırrım, günde 2.5 litre su içmek ve erken uyumak" sözleriyle hanımlara bol bol su içmelerini tavsiye etti.

YALNIZ DEĞİLİM
Uzun zamandır hayatında kimse olmayan Özge Ulusoy, "Şu an yalnızlık benim için çok mutluluk verici Aslında yalnız da değilim... Çok tatlı bir arkadaş grubum var, ailem yanımda. Bu benim tercihim ve bir süre daha böyle devam etmeyi düşünüyorum" diyerek hayatımda kimse olmadığını söyledi.

Özge Ulusoy:Arsadan falan anlamam, yatırımımı eve yapıyorum


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