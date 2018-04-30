Özge Ulusoy:Arsadan falan anlamam, yatırımımı eve yapıyorum
Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak yetenekli gençleri keşfedip ekran ve podyumlara kazandıran Model of Celebrity jürisi, önceki gün Mersin Palm City'deydi.
Model of Celebrity'nin jüri üyesi Özge Ulusoy, hayranlarından gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.
VİCTORİA SECRET MANKENLERİNDEN BİR EKSİĞİMİZ YOK
Bir hayranı Ulusoy'a, "Victoria Secret defilesinde neden bir Türk manken göremiyoruz" diye sorunca Ulusoy, "Türk modellerin Victoria Secret defilesine çıkmak için hiçbir eksiği yok. Sadece marka ya da oradaki ajanslarla yeterli bağlantılar yoktur" diye cevap verdi.
YATIRIMIMI EVE YAPIYORUM
Mankenlik ve sunuculuktan kazandığını emlağa yatırdığını söyleyen Özge Ulusoy, "Arsadan falan anlamam, yatırımımı eve yapıyorum" dedi.
GÜNDE 2.5 LİTRE SU İÇİYORUM
Güzellik sırlarını da açıklayan Özge Ulusoy, "Benim en büyük sırrım, günde 2.5 litre su içmek ve erken uyumak" sözleriyle hanımlara bol bol su içmelerini tavsiye etti.
YALNIZ DEĞİLİM
Uzun zamandır hayatında kimse olmayan Özge Ulusoy, "Şu an yalnızlık benim için çok mutluluk verici Aslında yalnız da değilim... Çok tatlı bir arkadaş grubum var, ailem yanımda. Bu benim tercihim ve bir süre daha böyle devam etmeyi düşünüyorum" diyerek hayatımda kimse olmadığını söyledi.
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