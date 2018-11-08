Özge Özpirinçci: Şu an başka proje yok
Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.
Tek başına alışveriş merkezine gelen Özge Özpirinçci, meydan katında bulunan bir kafede yakın dostlarıyla bir araya geldi.
Güzel oyuncu, "Dizimiz gayet güzel gidiyor. Hem aldığımız geri dönüşlerden, hem de bu dönüşlerin izlenme oranlarımıza yansımasından dolayı çok mutluyuz. Şu anda sadece dizimize odaklanmış durumdayım. Onun dışında başka bir proje yok" açıklamasında bulundu.
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