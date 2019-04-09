'Ozan evli değil mi? 'Banu Zorlu canlı yayında pot kırdı!
Bugün Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan şarkıcı Banu Zorlu, canlı yayında Kübra Hera Aslan'la bir araya geldi.
Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu ile Ozan Doğulu'nun genç şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu.
'OZAN EVLİ DEĞİL Mİ?'
Ozan Doğulu, 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile tek celsede boşandıktan sonra birlikte çalıştığı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ozan Doğulu'nun boşandığını bilmeyen Banu Zorlu, sunucunun "Hera, Ozan Doğulu ile birlikte" demesinin üzerine şoke olarak "Ozan evli değil mi?" diyerek pot kırdı.
YÜZÜNE BAKIP CEVAP VERMEDİ
Banu Zorlu'nun yorumuna bozulan Kübra Hera Aslan, bir süre sessiz kaldı. Banu Zorlu, programın ilerleyen dakikalarında yine Kübra Hera Aslan'a dönerek "Sen kimle berabersin?" dedi. Kübra Hera Aslan, Banu Zorlu'nun yüzüne bakıp cevap vermedi.
'ŞAKA MI YAPIYORSUN?'
Daha sonra da ikilinin arasındaki gerginlik bitmedi. Kübra Hera Aslan, Banu Zorlu'nun seslendirdiği opera için 'Bana duygu hiç geçmedi, hissedemedim' dedi. Bunun üzerine Banu Zorlu sinirlendi ve 'Şaka falan mı yapıyorsun. Ben müzik hocasıyım' dedi.
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