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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
09.04.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

'Ozan evli değil mi? 'Banu Zorlu canlı yayında pot kırdı!

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Bugün Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan şarkıcı Banu Zorlu, canlı yayında Kübra Hera Aslan'la bir araya geldi.

Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu ile Ozan Doğulu'nun genç şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu.

'OZAN EVLİ DEĞİL Mİ?'

Ozan Doğulu, 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile tek celsede boşandıktan sonra birlikte çalıştığı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ozan Doğulu'nun boşandığını bilmeyen Banu Zorlu, sunucunun "Hera, Ozan Doğulu ile birlikte" demesinin üzerine şoke olarak "Ozan evli değil mi?" diyerek pot kırdı.

YÜZÜNE BAKIP CEVAP VERMEDİ

Banu Zorlu'nun yorumuna bozulan Kübra Hera Aslan, bir süre sessiz kaldı. Banu Zorlu, programın ilerleyen dakikalarında yine Kübra Hera Aslan'a dönerek "Sen kimle berabersin?" dedi. Kübra Hera Aslan, Banu Zorlu'nun yüzüne bakıp cevap vermedi.

'ŞAKA MI YAPIYORSUN?'

Daha sonra da ikilinin arasındaki gerginlik bitmedi. Kübra Hera Aslan, Banu Zorlu'nun seslendirdiği opera için 'Bana duygu hiç geçmedi, hissedemedim' dedi. Bunun üzerine Banu Zorlu sinirlendi ve 'Şaka falan mı yapıyorsun. Ben müzik hocasıyım' dedi.

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