Oylama heyecanı başladı! 46. Pantene Altın Kelebek adayları açıklandı
Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek’in 46’ncısı için geri sayım başladı. Yılın en iyileri, 8 Aralık’ta düzenlenecek görkemli törenle açıklanacak.
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin merakla beklenen adayları, www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde açıklandı ve oylama başladı. Jüri tarafından belirlenenler dışında bir isim eklemek isteyenler, “diğer” seçeneği üzerinden kendi adaylarını listeye ekleyerek oy kullanabiliyor.
Bu yıl “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan ödül alacak.
Yeşilçam’ın dev oyuncusu Cüneyt Arkın, geçen sene onur ödülü almak için sahneye çıktı.Aleyna Tilki, 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde hem ‘en iyi pop müzik kadın solist’ kategorisinde ödül almış hem de şarkılarıyla törene renk katmıştı.
Serenay Sarıkaya geçen sene “Fi” dizisiyle Altın Kelebek’i kucakladı.
‘En iyi klip’ ödülü geçen yıl “Farkımız Var” ile Hadise’nin oldu.
Geçen yıl jüri özel ödülü alan Cem Yılmaz, “45 yaşındayım, Altın Kelebek de 45 yaşında ama o benden genç gösteriyor” demişti.
Edis ve Yasemin Mori ödül gecesinde sahneye çıkmıştı.
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