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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Yeşim Erbil: Abim öğrendiğinde o da çok üzülecek!

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Yeşim Erbil: Abim öğrendiğinde o da çok üzülecek!

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in doktor kız kardeşi Yeşim Erbil'den yeni açıklama...

Son günlerde abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında çıkan haberlerden rahatsız olan Yeşim Erbil " Hatalı bilgiler olmaması için buradan açıklamalar yapıyorum" dedi.

İşte Yeşim Erbil'in açıklama:

Hepinize selam ve sevgiler. Bu paylaşımları abimin durumunu merak eden ve her gün soranlar için yapıyoruz. 
Ben bu hastalık sürecine kadar ortada olmayan bir kardeştim. Malinin kardeşi olduğumu bile bazılarınız yeni öğrendi. Şimdi bana ihtiyaç var ve ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hatalı bilgiler olmaması için buradan açıklamalar yapıyorum.

Dünden beri çeşitli açıklamalar yapılıyor. "Gırtlağı delindi" "40 kg verdi" "organları çöktü" gibi... Hastanede hastamızı beklerken ziyarete gelen dostları ile bazı şeyler paylaşılıyor, bunlar bazen çok detay bilgiler olabiliyor. 
Bu bilgilerin başkaları ile paylaşılması bana göre hiç doğru değil. "Gırtlağı delindi" olarak iletilen şey "trakeostomi" dir. Uzun süre yoğun bakımda kalan hastalara daha iyi solunum desteği yapılması için uygulanır. Belli bir süre sonra normal hale döner. 
Ben bile bu işlemin yapılacağını bildiğim halde abime uygulanacak olması ile etkilendim. Çünkü abim bir "sanatçı", çok özel bir ses ve yeteneğe sahip. Trakeastomi işleminden psikolojik olarak rahatsız oldum. Abim farkına vardığında mutlaka o da çok üzülecek. Belki bu durum hemen ortadan kalkabilir diye de sizlerle paylaşmadık. Ayrıca bu işlem tedavinin bir parçası. Kaç damarına kaç kez kateter takıldı, çıkarıldı vs gibi ayrıntıları yazmadığımız gibi bunu da paylaşmadık. Çünkü gerekli bir bilgilendirme değildi. Sezinin dostça anlattığı detaylar çığ gibi haber oldu. Kim tartmış da 40 kg kayıp olduğunu söylüyor. Tabi ki zayıfladı bu çok doğal. Organ nakli gibi bir durumda bu hastalıkta söz konusu değil. Beklemek zor ve yorucu en büyük zorluk da abime tabi.
ÖZETLE: Solunum cihazından henüz ayrılamadı, infeksiyon kontrol altında, böbrek fonksiyonları kontrol altında. Solunum cihazından ne zaman ayrılabileceği tamamen vücudunun direncine bağlı. Tüm tedaviler milimetrik ayarlarla yapılıyor, tüm doktorlarına teşekkür ederiz. Tüm hastalara Allah şifa versin. Dualarım abim ve tüm hastalar için. 
Hepinize teşekkür ederim sağolun varolun...

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