Onur Ünlü kimdir?
Projeleri ile olduğu kadar açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme gelen Onur Ünlü’nün hayatı merak ediliyor. Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu gibi farklı kimleri bulunan Onur Ünlü, Leyla ile Mecnun dizisiyle ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. İşte Onur Ünlü’nün hayatına ilişkin bilgiler!
1973 yılında İzmit'te doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1993-1998 yılları arasında "Ah Muhsin Ünlü" mahlasıyla birçok şiir yazdı. Bu şiirlerini "Gidiyorum Bu" adlı kitapta topladı. 1999 yılında hem senaristliğini hem de küçük bir rol (Umur) oynadığı Deli Yürek dizisi ile televizyon kariyerine de adım attı. Daha öncesinde bir çok kısa film çalışmasında da yer aldı. Onur Ünlü, Samanyolu’nda yayınlanan Beşinci Boyut dizisinin senaristliğini yaptı. Fantastik öğelerle yurdum insanı hikâyelerini harmanladığı filmleriyle adından söz ettiren Onur Ünlü, aynı zamanda Polis ya da İtirazım Var gibi filmlerin de senaristliğini üstlendi. Bir süredir dizi projelerinden uzak kalan Onur Ünlü, 2018 yılında bir döneme damga vuran Gerçek Kesit dizisini beyazperdeye uyarladı.
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