Onur Ünlü kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.04.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Onur Ünlü kimdir?

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Onur Ünlü kimdir?

Projeleri ile olduğu kadar açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme gelen Onur Ünlü’nün hayatı merak ediliyor. Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu gibi farklı kimleri bulunan Onur Ünlü, Leyla ile Mecnun dizisiyle ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. İşte Onur Ünlü’nün hayatına ilişkin bilgiler!

1973 yılında İzmit'te doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1993-1998 yılları arasında "Ah Muhsin Ünlü" mahlasıyla birçok şiir yazdı. Bu şiirlerini "Gidiyorum Bu" adlı kitapta topladı. 1999 yılında hem senaristliğini hem de küçük bir rol (Umur) oynadığı Deli Yürek dizisi ile televizyon kariyerine de adım attı. Daha öncesinde bir çok kısa film çalışmasında da yer aldı. Onur Ünlü,  Samanyolu’nda yayınlanan  Beşinci Boyut dizisinin senaristliğini yaptı. Fantastik öğelerle yurdum insanı hikâyelerini harmanladığı filmleriyle adından söz ettiren Onur Ünlü, aynı zamanda Polis ya da İtirazım Var gibi filmlerin de senaristliğini üstlendi. Bir süredir dizi projelerinden uzak kalan Onur Ünlü, 2018 yılında bir döneme damga vuran Gerçek Kesit dizisini beyazperdeye uyarladı.

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