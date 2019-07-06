O söze 2 yıl hapis istedi
Volkan Konak, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Erdem K.’dan şikayetçi oldu.
Savcılıkta ifade veren sanatçı, Erdem K.’nin kendisine sosyal medyada “Trabzonluların yüz karası” şeklinde hakarette bulunduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli hakkında, ‘Hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ayrıca, yurtdışında yaşadığı belirlenen Erdem K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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