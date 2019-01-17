"O kadar tatlı sordunuz ki cevap vereceğim"
MUSTAFA Sandal’dan ayrıldıktan sonra Sadettin Saran’la aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic, yeni ilişkisi hakkında konuştu.
Akmerkez’de objektife takılan ünlü şarkıcı, muhabirlerin “Özel hayatınız hakkında konuşmak istemiyorsunuz ama Sadettin Saran’la barıştığınız doğru mu” sorusuna “Evet, ben normalde bu konuları konuşmuyorum ama o kadar tatlı sordunuz ki cevap vereceğim. İlk ve son açıklamam olsun o zaman, çok mutluyum çok” diye yanıt verdi.
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