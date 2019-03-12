O haber için 50 bin istedi
Hayko Cepkin, “Birlikte oldukları kadına şiddet uygulayan 10 ünlü erkek” başlıklı haberle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “2 Kasım 2018’de www.listelist.com’da, Cepkin’in 2013’te bir bar çıkışında tanımadığı bir grup erkek ve kadınla yaşadığı sürtüşme haberi verildi. O olayda karşı taraftaki kişiyle, kadın ya da erkek olduğu için değil ırkçı söylemle hareket ettiği için tartışmıştı. Bu olayda karşı taraf ceza da almıştı. Ancak sitedeki haberde sanki ilişkisi olduğu bir kadına şiddet uyguluyormuş gibi lanse edildi. Davalı sitenin sahibi Ahmet Kırtok’tan 50 bin lira manevi tazminat istiyoruz.”
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