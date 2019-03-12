'O görüntüleri izleyince kafamdan vurulmuşa döndüm!'
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, bu kez defilede olay yarattı. Transparan kıyafetiyle podyumda yer alan türkücü kalçasını açarak geceye damga vurdu. 40 yaşındaki Hatice, bu hareketiyle izleyenleri şoke etti.
Hatice'yi podyuma çıkaran Muammer Ketenci, sessizliğini Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bozdu. Ünlü modacı, ‘Hatice’nin hareketini izleyince kafamdan vurulmuşa döndüm. Podyuma çıkardığım için pişmanım’ dedi.
İşte Muammer Ketenci’nin açıklamalarından satır başları…
Benim baş mankenim İpek Tanrıyar'dı. Orada Tuğba Altıntop'a kadar bana destek veren dostlarım vardı. 'Kızlar sizden manken edası istiyorum’ dedim. Hatice'nin yapacağı bu hareketten habersizdim. Ben giydiririm ve çıkarırım bu kadar.
Hatice o hareketi yaptığında ben backstage'deydim. Bu hareketi akşam 21.30-22.00 sularında gördüm. Kafamdan vurulmuşa döndüm. Hatice'yi çok severim. Kendisini defalarca ikaz ettiğimi de benim çalışanlarım da bilir...
Hatice provaya geldiğinde onu ikaz ettim. Hatice zıpır bir kız, yerinde durmuyor. 'Yok Muammer öyle şey olur mu? Podyum deneyimim olacak benim" dedi.
Hatice'nin bu hareketi yapacağını bilip ona bunu giydirmemem gerekiyordu.
Defileden sonra konuştum. Bana 'Muammer ben ne yaptığımı bilemedim' dedi.
Hatice'yi podyuma çıkardığım için pişmanım. Sadece ben değil, benim gibi modacıların hepsi bu işten rahatsız olur.
Dün herkes fotoğraf çektirmeye geliyordu o kostümle, dünden beri göreceksiniz inanılır gibi değil.
ÇOCUĞUNUZLA ARKADAŞ DEĞİL ANNE-BABA OLUN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle