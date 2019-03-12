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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

'O görüntüleri izleyince kafamdan vurulmuşa döndüm!'

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'O görüntüleri izleyince kafamdan vurulmuşa döndüm!'

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, bu kez defilede olay yarattı. Transparan kıyafetiyle podyumda yer alan türkücü kalçasını açarak geceye damga vurdu. 40 yaşındaki Hatice, bu hareketiyle izleyenleri şoke etti.

Hatice'yi podyuma çıkaran Muammer Ketenci, sessizliğini Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bozdu. Ünlü modacı, ‘Hatice’nin hareketini izleyince kafamdan vurulmuşa döndüm. Podyuma çıkardığım için pişmanım’ dedi.

İşte Muammer Ketenci’nin açıklamalarından satır başları…

Benim baş mankenim İpek Tanrıyar'dı. Orada Tuğba Altıntop'a kadar bana destek veren dostlarım vardı. 'Kızlar sizden manken edası istiyorum’ dedim. Hatice'nin yapacağı bu hareketten habersizdim. Ben giydiririm ve çıkarırım bu kadar.

Hatice o hareketi yaptığında ben backstage'deydim. Bu hareketi akşam 21.30-22.00 sularında gördüm. Kafamdan vurulmuşa döndüm. Hatice'yi çok severim. Kendisini defalarca ikaz ettiğimi de benim çalışanlarım da bilir...

Hatice provaya geldiğinde onu ikaz ettim. Hatice zıpır bir kız, yerinde durmuyor. 'Yok Muammer öyle şey olur mu? Podyum deneyimim olacak benim" dedi.

Hatice'nin bu hareketi yapacağını bilip ona bunu giydirmemem gerekiyordu.

Defileden sonra konuştum. Bana 'Muammer ben ne yaptığımı bilemedim' dedi.

Hatice'yi podyuma çıkardığım için pişmanım. Sadece ben değil, benim gibi modacıların hepsi bu işten rahatsız olur.

Dün herkes fotoğraf çektirmeye geliyordu o kostümle, dünden beri göreceksiniz inanılır gibi değil.

O görüntüleri izleyince kafamdan vurulmuşa döndüm


 

ÇOCUĞUNUZLA ARKADAŞ DEĞİL ANNE-BABA OLUN

Çocuğunuzla Arkadaş Değil Anne-Baba OlunLC Waikiki Aile Buluşmaları’nın dokuzuncusu Denizli’de yapıldı. “Çocuğunuzla arkadaş değil, anne-baba olun” konusunun konuşulduğu söyleşide Hürriyet Gazetesi Aile-Çocuk Yazarı Ömür Kurt sordu, Psikolog Serap Duygulu ve ‘Dünyayı Geziyorum’ programının sunucusu Özlem Tunca Esirgenç yanıtladı. Anne babaların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide herkese imzalı ‘200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ ve 50 şanslı kişiye LC Waikiki’den hediye çeki armağan edildi. ‘Aile Buluşmaları’ devam ediyor. Bir sonraki durak Ankara olacak. Şubatta buluşalım.
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