O görüntülere tepki yağdı
MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı şikayette bulundu.
Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri büyük tepki topladı. Eline aldığı papağanın boğazını sıkarak işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.
Not: Yayın ilkelerimiz gereği videoyu yayınlamıyoruz...
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