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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
29.04.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Nusret o davayı kaybetti!

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Nusret o davayı kaybetti!

Ünlü etçi Nusret Gökçe, eski çalışanı Ali İhsan Kandil'in kendisine açtığı 'hakaret' davasını kaybetti. Mahkeme Nusret’in 8 bin 700 TL adli para cezası ödemesine karar verdi. Nusret’in ayrıca Kandil’e 35 bin TL tazminat ödemesine de hükmedilmişti.

Sosyal medyada ‘salt bae’ hareketiyle ünlenen ve önemli isimleri restoranında ağırlayan Nusret, eski şefi Ali İhsan Kandil'in açtığı ‘hakaret’ davasını kaybetti. 2015 yılında eski şefi Ali İhsan Kandil’e erkek müşterilerin olduğu masaya kadın müşterileri oturtması nedeniyle ’Sen mi kadınları oraya oturttun p...k, karı mı pazarlıyorsun benim dükkanımda? Gebertirim lan seni. S...git buradan, seni kovuyorum” şeklinde cümleler kurduğu iddia edilen Nusret’in, 35 bin TL tazminat ödemesine hükmedilmişti.

Hakaret davasını da kaybetti
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde 6. celsesi görülen görülen ‘hakaret’ davasında ise mahkeme hükmünü açıkladı. Mahkeme Nusret’i ‘hakaret’ suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırarak 8 bin 700 TL para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme Nusret’in ‘tehdit’ suçundan ise beraat etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca daha önce sabıkası bulunmayan Gökçe'nin 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına da hükmetti.

Nusret o davayı kaybetti



Kandil: "Tazminatı ödemediler"
Davaya ilişkin konuşan Ali İhsan Kandil, Nusret Gökçe'nin araya hatırlı insanları koymasına rağmen özür dilemediğini ifade etti. Kandil "Benim alakam olmayan konuya müdahil oldum. Nusret'le mahkemelik oldum. İş mahkemesindeki davada 35 bin lira kazandım. Tazminatı ödemediler. Biz de icraya gittik. Mahkeme sürecinde iki sene iş bulamadım. 3 senede Azerbaycan, Kazakistan ve Moskova'da çalışmak zorunda kaldım" dedi.

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