Nuri Alço'nun sevgilisi Burcu Sezginoğlu kimdir?
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etti. Evlilik teklifi fotoğrafı ardından Burcu Sezginoğlu’nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Nuri Alço'nun sevgilisi Burcu Sezginoğlu kimdir?
Nuri Alço'nun bir gece kulübünde evlilik teklif ettiği Burcu Sezginoğlu 35 yaşında. Kendisinden 33 yaş büyük olan Nuri Alço ile evlilik hazırlıkları yapan Burcu Sezginoğlu, ticaretle uğraşıyor.
Nuri Alço, 35 yaşındaki sevgilisi Burcu Sezginoğlu’na sahnede evlilik teklifi etti. Alço, ''Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın? Ne dersin'' diye sordu. Sahneye çıkarak yüzüğü takan ve 10 yılıdır bu anı beklediğini dile getiren Burcu Sezginoğlu ise ''Evet'' cevabını verdi.
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