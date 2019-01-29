Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin liramı çaldılar
Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki parasını çalındığını söyledi.
CENAZEDE 5 BİN LİRAM ÇALINDI
Sanat camiasında hayatını kaybeden ünlü isimlerin cenaze törenlerine katılarak vefasını gösteren Nuri Alço, son olarak pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katıldı. Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi. 'Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda'nın cenazesinde de cebimdeki 5 bin TL çaldılar.'
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