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Gözyaşları sel oldu...Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş bugün defnediliyor. Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenker TEZEL
15.02.2018 - 14:28 | Son Güncelleme :

NURAY Hafitaş'ın cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devlet töreniyle kaldırılıyor. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Nuray Hafiftaş'ın tabutunun başında dua etti. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında geçirdiği kalınbağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Gözyaşları sel oldu...Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlanıyor

CENAZEDE YAKIN ARKADAŞI NUR ERTÜRK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI.

Hafiftaş, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gözyaşları sel oldu...Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Gözyaşları sel oldu...Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Gözyaşları sel oldu...Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlanıyor

 

Çağırmanın sebebi buymuş meğer...'Çağırmanın sebebi buymuş meğer...'

 
NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPETAKLAK OLDU

Kanser olduğunu öğrenen Nuray Hafiftaş yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı: Hayatım bir anda tepetaklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum.

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır'da doğdu. İlkokul eğitimini Taksim’de tamamladıktan sonra İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitei) Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.

Nuray Hafiftaş'ın Türk halk müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.

2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

 

 

 

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