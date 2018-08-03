Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşında?
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla magazin sayfalarına konu olan Nur Yerlitaş, bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl meme kanseri tedavisi olan ve verdiği kilolarla dikkat çeken Nur Yerlitaş’a bu kez beyin kanseri teşhisi konuldu. Peki, Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşında?
Zaman zaman ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Nur Yerlitaş’tan kötü bir haber geldi. Tanınmaya başladığı yıllardaki halinden eser kalmayan Nur Yerlitaş, bir hayli kilo vermişti. Kardeşinin durumundan şüphelenmesi üzerine soluğu hastanede alan Nur Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi konuldu. Kanser hastalığı yeniden nükseden Nur Yerlitaş’ın hayatına ilişkin bilgiler de yeniden merak konusu oldu. İşte, Nur Yerlitaş hakkında bilinmeyenler!
Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80’li yılların başlarında İtalya’dan ve Fransa’dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.
2010’da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın’ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan ”Türkan” isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.
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