Niran Ünsal’ın kızı Hande Ünsal kimdir?
Şarkıcı Niran Ünsal’ın dört çocuğundan biri olan Hande Ünsal, kariyerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Annesinin izinden giden Hande Ünsal, sesinin yanı sıra cesur klipleriyle de adından söz ettiriyor. Peki, Niran Ünsal’ın kızı Hande Ünsal kimdir?
Lisansını Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümünde tamamladı. 2011 yılının henüz başlarında "Kumar" adlı single parça çıkararak müzik dünyasına ilk adımını attı. Ancak asıl popülerliğini Aydın Kurtoğlu’nun ‘Köle’ isimli şarkısındaki kadın vokal sesiyle tanındı. ‘Köle’ isimli şarkıyı kendisine has bir şekilde yorumlayan Ünsal, kısa sürede ismini geniş bir kitleye duyurmuş oldu. 2013 yılında, uzun süredir birlikte olduğu Serkan Balkan ile nikah masasına oturdu.
Pop şarkıcının erotik klipler çektiğini savunan Niran Ünsal ve kızı Hande Ünsal arasında sert bir tartışma yaşanmıştı. Annesiyle farklı bir duruşu olduğunu ifade eden Handel Ünsal, 'Beyin ölümü gerçekleşmiş' ifadesiyle şaşırtmıştı.
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