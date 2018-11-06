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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.11.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Nilgün Bodur canlı yayına ağlayarak anlattı: Ben de şiddet gördüm

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Nilgün Bodur canlı yayına ağlayarak anlattı: Ben de şiddet gördüm

'Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim' adlı kitabı tartışmalara neden olan Nilgün Bodur, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

Nilgün Bodur, canlı yayında Ahmet Kural- Sıla olayına dair açıklamalarda bulundu.

Nilgün Bodur, "Ben de son ilişkimde şiddet gördüm. 6 ay uzaklaştırma aldırdım. Şiddet gören utanmaya başlıyor. Şiddet gören kadın, 'hata bende mi?' diye düşündüğü için susuyor." açıklamasında bulundu. 

Nilgün Bodur'un  eski sevgilisi Gökhan Bey, canlı yayına telefonla bağlanarak, "Kadına değil erkeğe şiddet var. Beni kendi reklamı için kullanamaz. Madem şiddet vardı neden iki ay bekledi? Nilgün Bodur alkol ve antideprasan kullanan bir insandı. Asıl beni kendisi darp etti. İki kez boğazıma sarıldı, arkadaşlarımın yanında. Ben üç çocuk babasıyım, bir iş adamıyım sosyal çevrem var benim. 10 gün boyunca işe gidemedim. Ben de darp raporu aldım. Nilgün beni evine zorla getirttirdi" açıklamasında bulundu.

"KÖR KÖPEĞİME TEKME ATTI"

Eski sevgilisinin iddialarına Nilgün Bodur, şu şekilde cevap verdi:

"Ben elimi bile kaldırmadım. Bir insanın yaptığı için özür dilemesi vardır. Siz o şiddeti yaşarken hayatınızdan korkuyorsunuz. Hani diyor ya 'benim çevrem var' diye. Gökhan'ın eski eşinden uzaklaştırma kararı varmış. Aylar önce evime geldiğinde 'sus' diye boğazına sarıldım çenesini tuttum. Ben darp raporu aldım diye o da darp raporu alıyorsa ben o hastaneyi de mahkemeye veririm. Kendisi benim kör köpeğime tekme atmış bir insan. Ne darp raporu bu ?"

"KİM REZİL OLUR ACABA"

"Komşumun yanında bana küfretti. Hepimiz zor dönemlerden geçebiliriz. Öfke kontrol sorunu olabiliyor insandan. Benim telefonumu paramparça etti, ben bunu affettim. Affettiğiniz şey daha fazla şiddetle sonuçlanıyor. Susmamalı insanlar böyle bir durumda. 'Seni tüm Türkiye'ye rezil edeceğim' diyordu. Kim rezil olur acaba öyle bir durumda? Ben bu olaylar yaşandığında Türkiye'yi terk etmek istedim."

"ŞİDDETİ AFFETMEMEMİZ GEREKİYOR"

Ben duygu sömürüsü yapan bir insan değilim. Umarım bu yaşananlar ders olur. Tabii ki erkekler şiddet uyguladıktan sonra pişman oluyorlar. Şu anda hayal gibi bir hayat yaşıyorum sosyal medya sayesinde. Bugün bu programda, iki aylık gözyaşımı akıttım şu anda. Komşumun yanında çelik bir çekecek fırlattı bana. Bir insan bana küfür edebilir, ama bana 'sen kimsin ki kitap yazacaksın ?' dememeli. Şiddeti asla affetmemiz gerekiyor." 

Seda Akgül canlı yayına telefona bağlanarak, Nilgün Bodur'a destek oldu:

Akgül, "Bir kadının antideprasan kullanmasını ve alkol almasını söylemesi bile şiddettir. Ben de şiddete maruz kaldım ilk eşimden. Darp raporu aldım ben de. Biz susarsak diğer kadınlar ne yapacak? Gökhan Bey'in yaptığı hakaret ve itibarsızlaştırma sana böyle davranamaz. Orantısız güç diye bir şey var. Benim ona uyguladığım güçle onun bana uygulayacağı güç aynı değil. Ben artık erkeklere inanmıyorum. Kadınlar kadınlara destek olsun. Artık ben de susmayacağım" şeklinde konuştu.

 

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