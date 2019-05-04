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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.05.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

New York’tan 2 ödül geldi

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New York’tan 2 ödül geldi

Cenk Ertürk imzalı ‘Nuh Tepesi’, New York’ta düzenlenen Tribeca Film Festivali’nde ‘en iyi senaryo’ ve ‘en iyi erkek oyuncu’ ödüllerine layık görüldü.

BAŞROLLERİNİ Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in paylaştığı, Cenk Ertürk’ün hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Nuh Tepesi” Amerika’da önemli bir başarıya imza attı.

Film, 24 Nisan’da başlayan Tribeca Film Festivali’nde iki ödül birden kazandı. Cenk Ertürk’e “en iyi senaryo” ödülünü getiren “Nuh Tepesi”, Ali Atay’a da “en iyi erkek oyuncu” sevincini yaşattı.

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, “Tribeca Film Festivali’nde, ‘Nuh Tepesi’ filmi muazzam bir başarı elde etti. Tebrikler, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için yürekten teşekkürler” denildi. Ali Atay, mutluluğunu Twitter üzerinden sosyal medya takipçileriyle de paylaştı: “Mutluluğun nasıl ve kimden geleceğini bilemezsin. Ama gelir. İnanamıyorum. Teşekkürler.” 

New York’tan 2 ödül geldi

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