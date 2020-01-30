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Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:45,Son Güncelleme:/

Nevra Serezli tiyatro sahnesine döndü

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Nevra Serezli tiyatro sahnesine döndü

Nevra Serezli’yi yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyununun galası önceki akşam Sarıyer Belediyesi’nin yeni salonu Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Tiyatrokare’nin sahneye koyduğu, “İyilik kazanır” mesajı veren “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyununu izlemeye çok sayıda ünlü isim geldi.

Nevra Serezli tiyatro sahnesine döndü

Seyirciler arasında Gencay Gürün, Betül Arım, Behzat Uygur, Abdullah Şahin, Ege Aydan, Halil Ergün ve Emine Ün de vardı.

Nevra Serezli tiyatro sahnesine döndü

İspanyol yazar ve şair Alejandro Casona’nın eserinden Nedim Saban tarafından uyarlanan ve torun hasreti çeken 74 yaşındaki bir kadının duygu yüklü öyküsünü anlatan oyun, izleyenleri hem gülümsetti hem de ağlattı.

Nevra Serezli tiyatro sahnesine döndü


Oyuncular Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Arif Güney, Oral Özer, Burcu Kazbek, Mahir Akgündoğdu ve Meltem Özlevent, oyunun sonunda ayakta alkışlandı.

Nevra Serezli tiyatro sahnesine döndü

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