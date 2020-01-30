Nevra Serezli tiyatro sahnesine döndü

Tiyatrokare’nin sahneye koyduğu, “İyilik kazanır” mesajı veren “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyununu izlemeye çok sayıda ünlü isim geldi.

Seyirciler arasında Gencay Gürün, Betül Arım, Behzat Uygur, Abdullah Şahin, Ege Aydan, Halil Ergün ve Emine Ün de vardı.

İspanyol yazar ve şair Alejandro Casona’nın eserinden Nedim Saban tarafından uyarlanan ve torun hasreti çeken 74 yaşındaki bir kadının duygu yüklü öyküsünü anlatan oyun, izleyenleri hem gülümsetti hem de ağlattı.





Oyuncular Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Arif Güney, Oral Özer, Burcu Kazbek, Mahir Akgündoğdu ve Meltem Özlevent, oyunun sonunda ayakta alkışlandı.