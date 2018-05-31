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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
Ceylan SEVER/ İSTANBUL
31.05.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Ünlü sunucuya 'taciz' davasında yeni gelişme!

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Ünlü sunucuya 'taciz' davasında yeni gelişme!

Sunucu Neşe Sapmaz kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla davalık olduğu iş adamı Ümit Arıkan’a ve hakkında sosyal medyada hakkında iddialarda bulunduğunu ileri sürdüğü Rıdvan Yüksel’e 2’şer ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sapmaz, iş nedeniyle tanıştığı işinsanı Ümit Arıkan’a kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla dava açtı. Ancak daha sonra şikayetinden vazgeçince dava düştü. Sapmaz tarafından dava İstinaf Mahkemesi’ne taşınarak temyiz edildi. İstinafta görülen ilk duruşmaya gelmeyen Arıkan hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Öte yandan Arıkan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Sapmaz hakkında ‘Şantaj’ şikayetinde bulundu. Sapmaz’ın para taleplerine de Beşiktaş Belediyesi’nin görevden alınan eski başkanı Murat Hazinedar’ın aracılık ettiğini ileri sürdü. Bu süreçte Rıdvan Yüksel de Twitter’dan Sapmaz ve Hazinedar hakkında iddialarda bulundu ve bu iddialar bazı haber sitelerinde yazıldı.

‘Tehdit etti yine de şikayetçi oldum’
‘Tehdit etti yine de şikayetçi oldum’

KARARA UYULMAZSA ZORLAMA HAPSİ

Neşe Sapmaz avukatı aracılığıyla İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne uzaklaştırma kararı talebinde bulundu. Mahkeme Yüksel ile Arıkan’a 2 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ayrıca iletişim araçları ile rahatsız etmemesine hükmetti. Ümit Arıkan ve Rıdvan Yüksel mahkemenin tedbir kararına uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanmasına karar verildi.

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Son 24 Saatte Magazin Gündemi (31.05.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları…
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