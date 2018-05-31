Ünlü sunucuya 'taciz' davasında yeni gelişme!
Sunucu Neşe Sapmaz kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla davalık olduğu iş adamı Ümit Arıkan’a ve hakkında sosyal medyada hakkında iddialarda bulunduğunu ileri sürdüğü Rıdvan Yüksel’e 2’şer ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.
Sapmaz, iş nedeniyle tanıştığı işinsanı Ümit Arıkan’a kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla dava açtı. Ancak daha sonra şikayetinden vazgeçince dava düştü. Sapmaz tarafından dava İstinaf Mahkemesi’ne taşınarak temyiz edildi. İstinafta görülen ilk duruşmaya gelmeyen Arıkan hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Öte yandan Arıkan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Sapmaz hakkında ‘Şantaj’ şikayetinde bulundu. Sapmaz’ın para taleplerine de Beşiktaş Belediyesi’nin görevden alınan eski başkanı Murat Hazinedar’ın aracılık ettiğini ileri sürdü. Bu süreçte Rıdvan Yüksel de Twitter’dan Sapmaz ve Hazinedar hakkında iddialarda bulundu ve bu iddialar bazı haber sitelerinde yazıldı.
KARARA UYULMAZSA ZORLAMA HAPSİ
Neşe Sapmaz avukatı aracılığıyla İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne uzaklaştırma kararı talebinde bulundu. Mahkeme Yüksel ile Arıkan’a 2 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ayrıca iletişim araçları ile rahatsız etmemesine hükmetti. Ümit Arıkan ve Rıdvan Yüksel mahkemenin tedbir kararına uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanmasına karar verildi.
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