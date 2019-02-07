Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNefise Karatay'ın eşi Yusuf Day kimdir?
GeriMagazin Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
07.02.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day kimdir?

Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day, magazin dünyasını takip eden birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Nefise Karatay ile 2012 yılında dünya evine giren Yusuf Day, zaman zaman özel hayatı ile gündemde yer alıyor. Peki, Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day kimdir? İşte o isim hakkında bazı bilgiler

Yusuf Day, geçtiğimiz yıllarda Cicişler olarak tabir edilen Esra-Ceyda kardeşler ile teknede görüntülenmiş, haberlerin ardından eşi Nefise Karatay ile zor günler geçirmişti.

Yusuf Day, o görüntülerle ilgili şu sözleri sarf etmişti;

“Bu fotoğraflar kurgu. Bizi gördüler beach’ten, ‘gelelim mi’ diye sordular, misafir ettik. 10 yıldır tanıyorum Esra ve Ceyda’yı. Tesadüfen karşılaştık ve gelelim diyen onlardı. Zaten 15 dakika kaldılar, sonra yine beach’e bıraktık. Bu kadar kısa sürede nasıl bulunacağız, nasıl fotoğraf çekilecek? Ayrıca bu kadar mı gerizekalıyım? Çapkınlık yapacak olsam ortalık yerde, teknede mi yaparım? Tamamen onların kurgu ve tuzağı. Aramızda bir şey olamaz, benim hayatımın kadını Nefise. Bugüne kadar bir sürü insanla oldum. Böyle bir olay için hayatımın kadınını bırakmam. Bu tuzağı kuranlara da hesap sorarım.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Birlikte ilk poz!

Cüneyt Arkın'a benziyorum!

Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı

'İyi ki sana aşık olmuşum...'