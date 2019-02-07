Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day kimdir?
Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day, magazin dünyasını takip eden birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Nefise Karatay ile 2012 yılında dünya evine giren Yusuf Day, zaman zaman özel hayatı ile gündemde yer alıyor. Peki, Nefise Karatay'ın eşi Yusuf Day kimdir? İşte o isim hakkında bazı bilgiler
Yusuf Day, geçtiğimiz yıllarda Cicişler olarak tabir edilen Esra-Ceyda kardeşler ile teknede görüntülenmiş, haberlerin ardından eşi Nefise Karatay ile zor günler geçirmişti.
Yusuf Day, o görüntülerle ilgili şu sözleri sarf etmişti;
“Bu fotoğraflar kurgu. Bizi gördüler beach’ten, ‘gelelim mi’ diye sordular, misafir ettik. 10 yıldır tanıyorum Esra ve Ceyda’yı. Tesadüfen karşılaştık ve gelelim diyen onlardı. Zaten 15 dakika kaldılar, sonra yine beach’e bıraktık. Bu kadar kısa sürede nasıl bulunacağız, nasıl fotoğraf çekilecek? Ayrıca bu kadar mı gerizekalıyım? Çapkınlık yapacak olsam ortalık yerde, teknede mi yaparım? Tamamen onların kurgu ve tuzağı. Aramızda bir şey olamaz, benim hayatımın kadını Nefise. Bugüne kadar bir sürü insanla oldum. Böyle bir olay için hayatımın kadınını bırakmam. Bu tuzağı kuranlara da hesap sorarım.”
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