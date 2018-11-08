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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.11.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Neco kimdir? Hangi film ve dizilerde oynadı?

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Neco kimdir? Hangi film ve dizilerde oynadı?

Neco, son günlerde hakkında çıkan haberlerin ardından gündemde yer alan isimler arasında yer aldı. Kariyeri boyunca birçok film ve dizide boy gösteren Neco, aslen Tahir Nejat Özyılmazel ismini taşımaktadır. Peki, birçok kişinin merak ettiği isim olan Neco kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Neco, 1948 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. Pertevniyal Lisesi mezunudur. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyesidir ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde birçok kez yöneticilik yapmıştır. 20 Ocak 1975'te Oya Germen ile evlenmiştir.

Bu evliliğinden iki kızı vardır: 15 Ağustos 1978 doğumlu Zeynep ve 24 Ekim 1979 doğumlu Ayşe. Neco, 12 Ekim 2007'de Oya Germen'den boşanmış ve 13 Nisan 2008'de İdil Erge'yle evlenmiştir. Bu evlilikten 10 Kasım 2008 doğumlu Leyla doğmuştur.

Yakın bir zamanda oğlu olmuştur. Oğlunun ismi Ali Nejattır. Neco oğluna kendi ismini vermiştir. 2002-2004 tarihleri arasında üç sezon Tatlı Hayat adlı TV dizisinde Türkân Şoray, Haluk Bilginer ve Çolpan İlhan'la oynamıştır. Sanatçının ayrıca iki de filmi vardır.

MÜZİK HAYATI

1964 yılında Altınparmaklar Orkestrası ile müzik hayatı başladı.
1965 - 1966 yıllarında Çizgiler Orkestrasıyla çaldı.
1967 yılında Silüetler Orkestrasında çalıştı.
1967 yaz sonunda Murat Ses – Aziz Azmet ve Aydın Daruga ile birlikte Silüetler Orkestrasından ayrılıp "Moğollar" gurubunu kurdular. Kısa bir süre sonra gruptan ayrıldı.

Aynı yılın kış sezonunda Aydemir Mete orkestrası ile çalışmaya başladı. O günlerin ünlü orkestralarından İlhan Feyman'a katıldı. İlk radyo emisyon programını bu grupla gerçekleştirdi (2 Şubat 1968).

Neco adı İlhan Feyman tarafından ilk defa bu programda gündeme getirilmiştir.

1969 da Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrasına katıldı ve Atilla Özdemiroğlu Salim Ağırbaş (sonradan Asım Ekren) Selçuk Başar, Uğur Başar, Şenay Rober ve İhsan Kayral ile çalıştı.
1970 yılı sonlarında Şerif Yüzbaşıoğlu'ndan ayrılan grup ile İstanbul Gelişim Orkestrasının kuruluşunda yer aldı.
1971 yılında ünlü müzikali “ HAİR – SAÇ “ de başrollerden biri olan Berger ile yer aldı.
1974 yılı ortalarında müzik yaşamına geri döndü ve Neco adıyla yalnız çalışmaya başladı.
(1974/Kasım) İlk 45 devirli plağı piyasaya sürüldü. (Ne bu Halimiz Böyle/Gülmeyi Unutan Adam)
1975 yılında (Kızmayın Bana/Pembe Panter)- eserin dünyada ilk sözlü yayını -
1989 yılında dünyaca ünlü Evita müzikalinde Che rolü ile büyük başarı kazanmıştır.
Bir yıl sonra sanatçının yurtdışı festival, yarışma ve konserleri başladı. Bu tarz tanıtımları oldukça önemsedi. Bu bağlamda Türkiye'yi dış ülkelerde en çok temsil etmiş sanatçılardan biridir.
2000 yılı sonlarında başladığı “SEFİLLER“ müzikali – Levent Kırca ile -sanat yaşantısına bir büyük sayfa daha açmış ve müzikale beste ve sözleriyle de katkıda bulunmuştur.

FİLMLER

Gelecekten Bir Gün - 2010 (Timur)
Gülümseyen Dünya - 1984
Bizim Sokak - 1981 (Gaddar Davut)
Gülünüz Güldürünüz - 1977
Şoför Mehmet - 1976
TV dizileri
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2011 (Mehmet Fikret Hazarbeyoğlu]]
Tatlı Hayat - 2001 (Yorgo)

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