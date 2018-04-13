'Ne olur gitme Burak!'
Başrollerini Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in paylaştığı 'Can Feda' Avrupa turnesine, Gelsenkirchen ile devam etti.
Fuaye alanını dolduran kalabalık, başrol oyuncusu Burak Özçivit'i çığlıklar ve tezahüratlarla karşıladı.
Burak Özçivit herkesle tek tek fotoğraf fotoğraf çektirirken; dizi çekimleri sebebiyle Türkiye’ye dönmek zorunda kalan Kerem Bürsin’in de selamını iletti.
Bir hayranı Burak Özçivit'e “Ne olur gitme Burak, 5 dakika daha kal” diye seslendi.
Ünlü oyuncu hayranlarına “Hepinize desteğiniz ve bu muhteşem karşılamanız için çok teşekkür ederim. Bir film yapmanın en güzel yanı sizlerle bir araya gelmek” sözleriyle karşılık verdi.
Film, 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi. Galaya bilet satın alan yüzlerçe kişi 18 yaş altında oldukları için içeriye alınmadı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle