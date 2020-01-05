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Haber Giriş: 05.01.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

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Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi.

Yücel Çelik yarın İstanbul Levent Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü mezunu olan ve iş hayatına Ziraat Bankası'nda müfettiş olarak başlayan Yücel Çelik, bir dönem Doğuş Grubu'na ait Garanti Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı.

Nazlı Çelikin babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

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